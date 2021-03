Coronavirus: La France fait état de 15.792 nouveaux cas en 24 heures

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le ministère de la Santé a fait état lundi de 15.792 nouveaux cas de contamination au COVID-19 en France en l'espace de 24 heures, soit le bilan quotidien le plus élevé depuis le mois de novembre pour un lundi, jour où il est habituellement faible.

Ce nombre des nouvelles contaminations est plus du double de celui de lundi dernier quand il avait été de 6.471.

Selon le ministère, la France a enregistré 343 nouveaux décès imputés au coronavirus, ce qui porte le total des décès à 92.621 depuis le début de l'épidémie dans le pays pour 4.298.395 personnes contaminées.

Quelque 4.548 patients se trouvent en réanimation en raison du COVID-19, en hausse de 142 en 24 heures, soit un nouveau pic en 2021.

Au niveau des vaccinations, près de 200.000 doses ont été administrées en 24 heures, pour un total de 4,2 millions en mars.

Plus de 6,35 millions de personnes ont désormais reçu au moins une injection, soit 9,5% de la population totale et 12,1% de la population majeure, et près de 2,5 millions ont reçu deux injections, soit 3,7% de la population totale et 4,7% de la population majeure, depuis le début de la campagne de vaccination en France, selon le ministère de la Santé.

Le président du conseil d'orientation sur la stratégie vaccinale, Alain Fischer, a fait savoir lundi que l'armée serait davantage associée à la campagne vaccinale contre le COVID-19.

Alain Fischer a également dit sur BFM TV s'attendre à un retour à une forme de normalité d'ici l'été ou l'automne.

(Matthieu Protard, édité par Bertrand Boucey)