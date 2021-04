Coronavirus: La France compte 5.804 patients soignés en réanimation

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France compte 5.804 patients soignés en réanimation à cause du COVID-19, soit 75 de moins que la veille, selon les données officielles publiées jeudi, qui font état également de 321 nouveaux décès liés à l'épidémie de coronavirus dans les hôpitaux du pays, pour un total de plus de 104.000 morts.

Le nombre de patients soignés en réanimation affiche ainsi une baisse pour une troisième journée consécutive, après le pic de plus de 6.000 patients atteint lundi pour la première fois depuis plus d'un an et le premier confinement. |nL8N2MJ5O3]

Le nombre quotidien déclaré de contaminations par le SARS-CoV-2 s'est élevé à 26.538, contre 31.539 mercredi.

La campagne de vaccination s'est également accélérée, avec plus de 545.000 injections réalisées au cours des dernières 24 heures, selon la Direction générale de la santé (DGS).

Depuis le début de la campagne, 15.226.412 personnes se sont vu administrer une première dose, et 6.256.387 ont reçu deux doses, a précisé la DGS.

D'après BFM TV, qui cite jeudi le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine, un cas de contamination par le variant indien du coronavirus a été détecté dans le Lot-et-Garonne.

Le président Emmanuel Macron a annoncé dans un entretien à la presse régionale un calendrier de déconfinement progressif, en quatre étapes, du 3 mai au 30 juin. Les terrasses, cinémas et musées devraient rouvrir le 19 mai.

(Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse)