Coronavirus: La France compte 450 décès, +21% en 24 heures

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de coronavirus en France vendredi soir est de 450 décès en milieu hospitalier, contre 372 jeudi, soit une hausse de 21% en 24 heures, a annoncé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

Le nombre de cas confirmés est de 12.612, contre 10.995 la veille, soit une augmentation de 15%, a-t-il ajouté.

Sur ce total, 5.226 personnes sont hospitalisées, dont 1.297 sont dans un état grave, en réanimation. La progression des cas graves est de l'ordre de 16% en 24 heures.

La moitié des personnes placées en réanimation ont moins de 60 ans, comme constaté la veille, a ajouté Jérôme Salomon. Concernant les décès, 87% d'entre eux concernent des personnes âgées de plus de 70 ans, a-t-il précisé.

"Nous sommes devant une épidémie qui s'étend progressivement sur le territoire et qui s'aggrave rapidement", a souligné le directeur général de la Santé, ajoutant que la prolongation du confinement en place depuis mardi sur tout le territoire national est "une possibilité".

Toutes les régions sont touchées, y compris l'outre-mer, a-t-il précisé, citant le Grand Est, la Corse, l'Ile-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle Aquitaine comme les régions les plus affectées.

"On attend un pic entre cinq et huit jours", a déclaré Jérôme Salomon et "10 à 22 jours pour connaître l'efficacité maximale du changement de comportement" de la population.

(Henri-Pierre André et Jean-Stéphane Brosse)