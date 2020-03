Coronavirus : La France compte 4.500 cas confirmés et passe au stade 3

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Avec douze décès et 839 cas confirmés supplémentaires en 24 heures, la France compte désormais 4.500 cas confirmés de contamination par le nouveau coronavirus, dont 91 mortels, a annoncé samedi soir le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

Plus de 300 patients sont dans un état grave et se trouvent en réanimation, a-t-il ajouté, précisant que plus de 50% d'entre eux sont âgés de moins de 60 ans.

"Ce soir, nous avons un doublement du nombre de cas en 72 heures", a-t-il insisté lors de son point de presse quotidien, une évolution, a-t-il dit, qui donne une idée de la rapidité avec laquelle le virus se propage en France.

Le précédent bilan vendredi soir faisait état de 3.661 cas et 79 décès.

"Il n'y a à ce jour pas suffisamment de prise de conscience par les Françaises et les Français de l'importance de leur rôle face au virus. C'est urgent, c'est maintenant qu'il faut changer de comportement", a-t-il insisté dans la foulée des annonces du Premier ministre, Edouard Philippe, qui a annoncé la fermeture à compter de minuit ce samedi des restaurants, des cafés, des cinémas, des discothèques et des autres établissements publics et commerces non essentiels.

Sur les 91 décès recensés, 71 patients avaient plus de 75 ans.

"Nous sommes face une épidémie débutante et rapide sur le territoire national, nous sommes donc ce qu'on appelle en phase 3, c'est-à-dire que nous devons désormais tout faire pour retarder, pour ralentir, pour écrêter cette courbe épidémique", a-t-il dit.

Interrogé sur les achats massifs constatés dans des grandes surfaces, Jérôme Salomon a estimé que "ce comportement n'a pas de sens".

"Vous savez qu'il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de rupture d'approvisionnement et la réponse face à une situation telle que nous la vivons ce soir, c'est la sérénité, c'est le calme, c'est la gravité", a-t-il dit.

"Je préférerais que les Français se précipitent sur les mesures barrières, sur le lavage des mains, sur la distanciation sociale, sur l'appui à leurs personnes âgées (...), ce serait beaucoup plus important dans cette période."

(Henri-Pierre André)