Coronavirus : La France annule sa commande pour le traitement de Merck

PARIS (Reuters) - La France a annulé sa commande pour le traitement antiviral de Merck pour les patients à haut risque de présenter une forme grave de COVID-19, en raison des résultats décevants de ce traitement, et espère recevoir celui de Pfizer's avant la fin janvier, a dit mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

La France est le premier pays à annoncer publiquement l'annulation de sa commande pour le traitement développé par Merck.

Fin novembre, le groupe pharmaceutique avait publié des données suggérant que son médicament était nettement moins efficace qu'espéré, en ne réduisant les hospitalisations et les décès dans son essai clinique pour des patients à très haut risque de forme sévère de COVID-19 que d'environ 30%.

"Les derniers résultats des études ne sont pas bons. Donc on a annulé la commande, ça ne nous a rien coûté", a déclaré Olivier Véran sur BFM TV.

Merck n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Le 10 décembre, la Haute Autorité de santé (HAS) avait refusé d'autoriser l'accès précoce au traitement développé par Merck en traitement curatif des formes légères et modérées du COVID-19 chez les adultes ayant un test de diagnostic positif au SARS-CoV-2 et qui présentent au moins un facteur de risque de développer une forme sévère de la maladie.

En octobre, Olivier Véran avait indiqué que la France avait pré-commandé 50.000 doses de ce traitement.

Pour le traitement développé par Pfizer, qui a montré en phase d'essai une efficacité de près de 90% pour éviter les risques d'hospitalisation et de décès chez les patients à haut risque, selon le laboratoire américain, Olivier Véran a dit espérer en disposer à partir de fin janvier.

"La France s'est positionnée pour qu'on puisse en avoir à compter de la fin du mois de janvier", a-t-il indiqué.

"Il sera disponible avec des circuits de distribution qui seront déterminés au cours du mois de janvier", a-t-il ajouté, sans préciser quelle quantité avait été commandée.

(Reportage Mimosa Spencer, version française Matthieu Protard, édité par Tangi Salaün)