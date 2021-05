Coronavirus : La France annonce plus de 300 décès supplémentaires

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les autorités françaises ont annoncé lundi que 311 personnes étaient décédées à l'hôpital en raison du COVID-19 ces dernières 24 heures, ce qui porte le nombre de décès en milieu hospitalier à 78.877 et le bilan des décès dans les hôpitaux et les Ehpad à 105.130.

Au total, 5.656.007 personnes ont été contaminées par le coronavirus SARS-CoV-2 en France, 3.760 cas supplémentaires ayant été enregistrés lundi.

Selon les données du ministère de la Santé, la France dénombrait lundi 5.630 patients en soins critiques (réanimation, soins intensifs et soins continus) en raison du COVID-19, soit une hausse de 45 sur une journée.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 16.133.547 personnes ont reçu au moins une injection de vaccin contre le coronavirus. Plus de six millions et demi de personnes ont reçu deux injections, soit 10% de la population française, a déclaré la Direction générale de la santé.

(Benoît Van Overstraeten, Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)