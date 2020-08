Coronavirus: La France a enregistré près de 1.400 cas supplémentaires en 24 heures

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France a enregistré 1.397 contaminations supplémentaires au coronavirus au cours des dernières 24 heures, pour un total de 204.172 cas confirmés depuis le début de l'épidémie, rapporte mardi l'agence Santé publique France sur son site internet.

En 24 heures, l'épidémie a provoqué 15 décès supplémentaires, pour un bilan total de 30.354, ajoute Santé publique France.

Les chiffres du jour montrent un reflux du nombre de malades hospitalisés pour une infection Covid-19, à 5.012 patients contre 5.045 la veille.

Même tendance dans les services de réanimation, avec 391 lits occupés contre 396 la veille.

Vingt-cinq nouveaux "clusters" sont par ailleurs en cours d'investigation et 21 départements sont classés en vigilance modérée ou élevée, contre 17 lundi.

En semaine glissante, plus de 600.000 tests ont été réalisés en France, pour un total de près de 6 millions de dépistages, avec un taux de positivité en hausse à 2,1% entre le 2 et le 8 août, précise de son côté la direction générale de la santé.

Le Premier ministre, Jean Castex, a constaté ce mardi que la situation liée à l'épidémie de coronavirus en France évoluait "dans le mauvais sens" et il a annoncé de nouvelles mesures pour tenter d'enrayer la reprise de l'épidémie.

Afin de prévenir une telle évolution, le gouvernement a donc demandé aux préfets et aux élus locaux d'"étendre le plus possible l'obligation du port du masque dans les espaces publics", a-t-il notamment expliqué.

(Benoît Van Overstraeten et Henri-Pierre André)