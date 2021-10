Coronavirus: La Finlande suspend l'utilisation du vaccin anti-COVID-19 de Moderna chez les jeunes hommes

par Essi Lehto

HELSINKI (Reuters) - La Finlande a suspendu jeudi l'utilisation du vaccin anti-COVID-19 à ARN messager (ARNm) de Moderna chez les hommes de moins de 30 ans, se fondant sur des données préliminaires suggérant qu'il pourrait être lié à un léger surcroît de risque d'inflammations cardiaques dans cette population.

"Une étude nordique menée en Finlande, en Suède, en Norvège et au Danemark suggère que les hommes de moins de 30 ans ayant été vacciné avec le vaccin Spikevax de Moderna présentent un risque légèrement accru de développer une myocardite (inflammation du muscle cardiaque-NDLR)", a déclaré Mika Salminen, le directeur de l'institut finlandais de la santé.

Alors que la vaccination est ouverte à partir de 12 ans en Finlande, les jeunes hommes y seront donc vaccinés avec le vaccin Comirnaty de Pfizer et BionTech, a-t-il précisé.

Les données préliminaires de cette étude - qui n'a pas encore été publiée - ont déjà conduit les autorités sanitaires suédoises et danoises à restreindre mercredi le recours à ce vaccin.

En Suède, il est désormais réservé aux personnes âgées de plus de 30 ans, et au Danemark, il n'est désormais utilisé que pour les plus de 18 ans.

D'après l'Institut finlandais de la santé, cette étude, dont les résultats préliminaires ont déjà été communiqués à l'Agence européenne des médicaments (AEM) pour évaluation, sera publiée d'ici deux semaines.

L'AEM a estimé début juillet que les myocardites et les péricardites (inflammation de la membrane recouvrant le coeur-NDLR) devaient être considérés comme un effet indésirable très rare, survenant en particulier chez les jeunes hommes après l'administration de la deuxième dose du vaccin Pfizer ou Moderna. Elle avait alors réaffirmé que le rapport bénéfices-risques restait largement favorable.

En France, la vaccination est ouverte au 12-17 ans depuis la mi-juin et seuls les vaccins à ARNm de Pfizer et BionTech ou de Moderna MRNA.O sont autorisés dans cette classe d'âge.

(Reportage Essi Lehto à Helsinki, version française Myriam Rivet, édité par Sophie Louet)