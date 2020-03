Coronavirus : La Fédération française de football annule ses compétitions

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Fédération française de football (FFF) a annoncé jeudi la suspension de toutes ses activités et compétitions pour freiner l'épidémie de coronavirus.

"Tous les championnats amateurs féminins et masculins, de toutes les catégories d'âge, les divers tournois et rassemblements, les entraînements et l'activité des écoles de football sont interrompus à compter de demain vendredi 13 mars, et jusqu'à nouvel ordre. Ils reprendront dès que les conditions sanitaires le permettront", a déclaré le président de la FFF, Noël Le Graët, dans un communiqué.

La Ligue de football professionnel, qui gère les matches de Ligue 1 et Ligue 2, doit se réunir vendredi matin.

Selon RMC Sport, qui ne cite pas de sources, la LFP actera la suspension des championnats de première et deuxième division.

(Bureau de Paris)