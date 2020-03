Coronavirus: La Fed va racheter directement de la dette corporate, comme en 2008

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé mardi qu'elle allait renouer avec les procédures exceptionnelles utilisées lors de la crise financière de 2008 en octroyant des facilités de crédits aux entreprises et aux ménages alors que les craintes d'une crise de liquidité grandissent en raison de la pandémie de coronavirus.

Pour tenter de contrer l'impact économique de l'épidémie de coronavirus, la Fed a décidé de réintroduire les rachats de titres de créance à court terme des entreprises émettrices(Commercial Paper Funding Facility, CPFF), un dispositif utilisé pour la première fois lors de la crise financière de 2008.

Ce marché important de financement à court terme a été mis à rude épreuve ces derniers jours alors qu'il est de plus en plus à craindre que les entreprises les plus durement impactées par le coronavirus ne soient plus en mesure de rembourser leurs dettes.

Ce système a pour but de restaurer la liquidité du marché du crédit, ébranlé par la propagation sur le territoire américain du virus, qui risque de plonger l'économie mondiale dans la récession.

Le CPFF est considéré par les investisseurs comme un outil essentiel grâce auquel la Fed peut favoriser l'octroi de crédit aux petites entreprises, qui emploient environ la moitié de la main-d'oeuvre américaine.

Alors que la Réserve fédérale a déjà pris plusieurs mesures ces derniers jours pour apporter des liquidités aux banques, il est à craindre que les banques commerciales hésitent à octroyer des prêts aux entreprises.

"En assurant le bon fonctionnement de ce marché, en particulier en période de tension, la Réserve fédérale fournit des facilités de crédits qui soutiendront les familles, les entreprises et les emplois dans l'ensemble de l'économie", a déclaré l'institut d'émission dans un communiqué.

Cette mesure de facilité de financement des créances avait été mis en place par la Fed pour la première fois à l'automne 2008, au plus fort de la crise financière, jusqu'en 2010 et avait permis le rachat de 738 milliards de dollars de billets de trésorerie.

Sur les marchés, ces annonces de la Fed ont été saluées par la hausse des marchés actions à Wall Street et en Europe. Le dollar et les rendements des emprunts d'Etat ont également accéléré leurs gains.

(Ann Saphir et Lindsay Dunsmuir, version française Jean-Michel Bélot et Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)