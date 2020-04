Coronavirus: La Fed détaille un plan de 2.300 milliards de dollars, Powell combatif

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON/SAN FRANCISCO (Reuters) - La Réserve fédérale des Etats-Unis a donné jeudi le coup d'envoi d'un vaste programme de soutien à l'économie dont le montant pourrait atteindre 2.300 milliards de dollars (2.115 milliards d'euros), en donnant la priorité aux collectivités locales ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises, pour tenter de limiter l'impact économique de la pandémie de coronavirus.

La Fed, par l'intermédiaire des banques, offrira ainsi des prêts d'une durée de quatre ans aux entreprises de 10.000 employés maximum et elle achètera directement des obligations émises par les Etats, les comtés et les villes les plus peuplés du pays.

Son président, Jerome Powell, a déclaré que le rôle de la banque centrale dépassait désormais le seul maintien de la liquidité et du bon fonctionnement des marchés, et qu'il consistait aussi à assurer aux Etats-Unis qu'il disposait des moyens économiques et financiers de faire face à l'urgence sanitaire.

"La première priorité de notre pays doit être de répondre à cette crise de santé publique, d'apporter des soins aux malades et de limiter la poursuite de la propagation du virus", a-t-il dit dans un communiqué.

"Le rôle de la Fed est d'apporter autant de soutien et de stabilité que possible pendant cette période d'activité économique réduite et nos décisions d'aujourd'hui contribueront à assurer que la reprise à venir sera aussi solide que possible."

Jerome Powell a réaffirmé ensuite la combativité de la Fed dans une intervention en ligne à l'occasion d'un événement organisé par la Brookings Institution, un "think tank" américain basé à Washington.

"De nombreux programmes parmi ceux que nous mettons en oeuvre afin de soutenir les flux de crédit s'appuient sur des capacités à prêter en urgence", a-t-il dit.

"Nous continuerons à utiliser ces capacités avec force, de manière proactive et agressive, jusqu'à ce que nous ayons la conviction d'être solidement engagés sur la voie de la reprise", a-t-il ajouté.

LES MARCHÉS APPLAUDISSENT

Il y a toutes les raisons de penser que la reprise économique, lorsqu'elle arrivera, sera "robuste", a-t-il dit en soulignant la vigueur de l'économie américaine avant que la propagation de l'épidémie n'entraîne la fermeture de larges pans de l'activité.

La Fed a lancé depuis début de mars un plan de sauvegarde de l'économie d'une ampleur inédite, ramenant les taux d'intérêt pratiquement à zéro, relançant des programmes de rachats massifs d'actifs et déployant toute une série de mesures destinées à stabiliser les marchés financiers et à favoriser le crédit aux entreprises et aux ménages.

Les annonces faites jeudi par la banque centrale et les déclarations de son président ont été bien accueillies par les marchés: les contrats à terme sur les principaux indices de Wall Street se sont orientés à la hausse et le Dow Jones prend 2% vers 14h45 GMT.

En Europe, les Bourses ont amplifié leur progression, le Stoxx 600 gagnant 1,53% à l'approche de la clôture.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans est remonté à plus 0,76%, contre à peine plus de 0,72% avant le communiqué de la banque centrale.

(Howard Schneider, Lindsay Dunmuir et Ann Saphir; version française Bertrand Boucey, Marc Angrand et Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)