Coronavirus: La FDA américaine autorise une 3e dose de vaccin pour tous les adultes

(Reuters) - La Food and Drug Administration (FDA), l'agence américaine des médicaments, a autorisé vendredi l'administration de doses de rappel pour tous les adultes intégralement vaccinés avec Pfizer/BioNTech ou Moderna.

Cette décision vise à renforcer l'immunité au virus face à la flambée des infections dues au variant Delta.

Tous les Américains adultes qui ont reçu leur deuxième dose de vaccins développés par les laboratoires Pfizer/BioNTech ou Moderna il y a au moins six mois, ainsi que ceux ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson, il y a au moins deux mois, pourront désormais bénéficier d'une dose de rappel.

La décision finale appartient à une commission consultative des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), qui se réunissait vendredi, puis au directeur de l'agence, qui a publiquement soutenu les rappels pour l'ensemble de la population.

Plus de 31 millions d'Américains ont déjà reçu une injection de rappel, mais les directives actuelles des CDC ne recommandent des doses supplémentaires que pour certains groupes de population.

Des doses de rappel des vaccins à ARN messager (ARNm) de Pfizer/BioNTech ou Moderna sont actuellement disponibles pour les personnes immunodéprimées, celles âgées de 65 ans et plus, et pour les personnes à haut risque de maladie grave ou régulièrement exposées au virus.

