Coronavirus : La FDA américaine autorise une 3e dose de vaccin pour les personnes âgées

(Reuters) - La Food and Drug Administration (FDA), l'agence américaine des médicaments, a autorisé mercredi l'administration d'une troisième dose du vaccin contre le COVID-19 développé par Pfizer et BioNTech aux personnes âgées de 65 ans et plus et à certaines personnes à risque.

Cette troisième dose doit être administrée au moins six mois après l'administration de la deuxième dose. L'autorisation concerne les personnes susceptibles de développer des formes grave de la maladie ainsi que les personnes exposées au coronavirus du fait de leur emploi, a précisé la FDA.

Un comité consultatif des Centres de contrôle et de prévention des maladies américains (CDC) doit voter jeudi sur l'utilisation d'une troisième dose de vaccin, a déclaré un membre de la FDA.

