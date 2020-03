Coronavirus: La culture touchée de plein fouet en France

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La décision d'interdire en France les rassemblements de plus de 100 personnes a touché de plein fouet vendredi le milieu de la culture, où les musées et salles de spectacle ont dû fermer pour une durée indéterminée et des festivals ont été annulés.

Le musée du Louvre, le plus visité au monde, a annoncé sa fermeture à compter de vendredi 18h00 et jusqu'à nouvel ordre.

Le château de Versailles, les musées d'Orsay et de l'Orangerie ont également fermé leurs portes, conformément aux consignes gouvernementales, tout comme le célèbre cabaret parisien du Moulin Rouge ou encore la Tour Eiffel.

Le ministre de la Culture, Franck Riester, qui a lui-même été infecté par le coronavirus et a dit sur BFM TV avoir souffert pendant trois jours des symptômes d'une "grosse grippe", a précisé que tous les musées dépendant de son ministère seraient fermés.

Concernant les cinémas, il a précisé que ceux "pouvant s'assurer qu'il y a moins de 100 personnes" resteraient ouverts.

Après l'Olympia, qui a annulé mercredi tous ses spectacles et sa fermeture jusqu'au 15 avril, prenant acte d'une première interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes, d'autres salles de concert parisiennes plus petites ont dù revoir à leur tour vendredi leur calendrier.

C'est le cas du Trabendo, d'une capacité de 700 places, qui a reporté tous ses concerts jusqu'au 31 mars au moins, ou de la Gaîté Lyrique, qui a annoncé sa fermeture jusqu'au 6 avril.

LE PRINTEMPS DE BOURGES ANNULÉ

Le festival de musique du Printemps de Bourges, qui devait se dérouler du 21 au 26 avril, a été annulé, a annoncé son directeur Boris Vedel à la presse locale: "Même si c'est un coup de bâton qui nous tombe sur la figure, c'était une décision triste, mais responsable."

Le festival de jazz Banlieues bleues, près de Paris en Seine-Saint-Denis, a été interrompu vendredi.

D'autres pays européens sont eux aussi affectés.

En Grèce, tous les musées et sites archéologiques comme l'Acropole seront fermés jusqu'à la fin mars, a annoncé vendredi le ministère de la Culture.

En Allemagne, le gouvernement a promis vendredi une aide financière aux artistes, créateurs, institutions culturelles privées et sociétés du secteur de l'événementiel affectées par les conséquences de l'épidémie, sans donner de détails sur le montant.

