Coronavirus: La Corée du Sud va lever certaines restrictions pour les voyageurs en provenance de Chine

Crédit photo © Reuters

SEOUL (Reuters) - La Corée du Sud prévoit de recommencer à délivrer des visas de courte durée aux voyageurs en provenance de Chine, ont annoncé vendredi des responsables sud-coréen. Séoul avait suspendu le mois dernier la délivrance de visas de courte durée pour les visiteurs en provenance de Chine en raison de la levée par Pékin de sa politique de "zéro-Covid". La Chine, alors en proie à une nouvelle vague épidémique, avait riposté en suspendant la délivrance de visas pour les voyageurs sud-coréen. Le vice-ministre de l'Intérieur sud-coréen, Kim Sung-ho, a annoncé que le gouvernement avait décidé de reprendre la délivrance des visas après que le nombres de cas de contamination parmi les voyageurs arrivant de Chine a drastiquement baissé. (Reportage Hyonhee Shin et Choonsik Yoo; version française Camille Raynaud)