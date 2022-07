Coronavirus: La Chine lutte contre de nouvelles épidémies de COVID-19

par Brenda Goh et Roxanne Liu

SHANGHAI/PEKIN (Reuters) - La Chine lutte contre de nouvelles épidémies de COVID-19 en procédant à des tests de dépistage de masse et en imposant de nouvelles restrictions, notamment à Shanghaï, où de nouveaux cas ont émergé, liés à un immeuble abritant un karaoké illégal.

"Plusieurs régions de Chine sont confrontées à des épidémies locales et des infections sont apparues au niveau communautaire à Shanghaï, ce à quoi nous devons accorder une grande importance", a dit mercredi à la presse Zhao Dandan, responsable santé de la ville.

Les indices chinois, le SSE Composite de Shanghaï et le CSI 300, et les marchés mondiaux craignent que la hausse des cas de COVID-19 en Chine n'entraîne une autre série de restrictions.

Shanghaï, qui a signalé 24 nouveaux cas mardi contre huit la veille, teste tous les résidents de neuf de ses 16 districts de mardi à jeudi, ainsi que ceux de certaines parties de trois autres districts.

Pékin, qui a reporté six cas mardi, a exhorté les transports et les hôtels à vérifier la température des visiteurs et la preuve de résultats négatifs au test du COVID-19.

À Xian, au nord-ouest de la province de Shaanxi, la première grande ville chinoise à faire état de cas du sous-variant d'Omicron BA.5.2, divers lieux de divertissement et restaurants sont fermés depuis mercredi pour sept jours et 11 nouveaux cas ont été détectés mardi.

Le gouverneur du Shaanxi, Zhao Yide, a déclaré que les villes de la province devaient se mettre en état de "guerre".

La Fédération chinoise d'athlétisme a par ailleurs annulé le championnat du monde de semi-marathon d'athlétisme de novembre 2022 qui devait avoir lieu à Yangzhou.

(Reportage Roxanne Liu, Ryan Woo, Ella Cao, Brenda Goh, Winni Zhou et Bureau de Shanghaï; rédigé par Roxanne Liu et Marius Zaharia; version française Charlotte Lavin, édité par Kate Entringer)