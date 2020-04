Coronavirus: La Belgique pense avoir passé le pic et réfléchit au déconfinement

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - La Belgique, où le pic de l'épidémie de nouveau coronavirus semble avoir été franchi au vu de la baisse des hospitalisations, commence à réfléchir à l'organisation de la levée progressive du confinement, ont annoncé lundi les autorités sanitaires fédérales.

La Belgique est l'un des pays d'Europe les plus affectés par la pandémie en cours lorsque l'on rapporte à la population totale le nombre de cas confirmés de contamination et celui des décès imputés au nouveau coronavirus.

Le nombre d'hospitalisations de personnes souffrant de COVID-19 (la maladie que développent certains patients contaminés par le nouveau coronavirus) s'est établi à 232 dimanche, soit un plus bas depuis le 19 mars.

Le porte-parole de la lutte contre le COVID-19 en Belgique, Emmanuel André, a souligné lundi lors d'une conférence de presse que plusieurs indicateurs de la progression de l'épidémie continuent d'évoluer dans la bonne direction.

"Nous savons que ces résultats sont le travail que nous avons fait ces dernières semaines. Et donc oui, par définition, nous allons vers ce qu'on appelle un déconfinement", a-t-il déclaré.

"Nous réfléchissons donc maintenant à comment organiser cela", a-t-il ajouté.

Le gouvernement belge a prolongé la semaine dernière les mesures destinées à freiner la propagation de l'épidémie jusqu'au 3 mai et un conseil national de sécurité est prévu vendredi pour discuter d'un allègement des mesures de restriction en Belgique à compter du 4 mai.

Selon les autorités sanitaires, le pic de mortalité imputée à cette épidémie pourrait également avoir été franchi.

Avec 168 nouveaux décès liés au coronavirus enregistrés entre dimanche et lundi, le bilan de l'épidémie en Belgique s'élève désormais à 5.828 victimes.

Un peu plus de la moitié de ces décès sont survenus dans des maisons de retraite et recouvrent des cas dans lesquels le COVID-19 est soupçonné d'être la cause du décès, mais sans confirmation.

L'inclusion de ces décès pour lesquels il existe une suspicion de contamination par le nouveau coronavirus sans confirmation de l'infection pourrait en partie expliquer le lourd tribut de l'épidémie en Belgique.

(Marine Strauss, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)