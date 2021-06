Coronavirus: La Banque mondiale franchit la barre des 4 milliards de dollars pour le financement des vaccins

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - La Banque mondiale a déclaré mercredi avoir fourni plus de 4 milliards de dollars (3,4 milliards d'euros) pour l'achat et le déploiement des vaccins contre le COVID-19 dans 51 pays en développement, dont la moitié en Afrique, où les taux de vaccination sont parmi les plus bas du monde.

Dans un communiqué, la banque mondiale de développement a exhorté les pays qui prévoient un surplus de vaccins dans les mois à venir à donner les doses excédentaires aux pays en développement ayant mis en place des plans de distribution adéquats.

L'enveloppe de financement des vaccins de la Banque mondiale peut être utilisée par les pays pour acheter des doses de vaccin par le biais du programme Covax, de l'initiative mise en place par l'Union africaine, l'African Vaccine Acquisition Task Team (AVATT), ou d'autres sources.

Par ailleurs, la Banque mondiale va porter son financement total pour l'achat et le déploiement du vaccin contre le COVID-19 à 20 milliards de dollars, alors que son objectif précédent était de 12 milliards de dollars, a déclaré son président, David Malpass.

(Andrea Shalal; version française Camille Raynaud)