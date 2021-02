Coronavirus : L'UE va fournir 500 mlns d'euros supplémentaires au programme Covax

Crédit photo © Reuters

BANGALORE (Reuters) - L'Union européenne va allouer 500 millions d'euros supplémentaires au programme Covax de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour fournir des vaccins contre le COVID-19 aux économies émergentes, doublant ainsi la contribution de l'UE, a déclaré vendredi la Commission européenne.

Cette contribution consiste en une subvention de 300 millions d'euros, plus 200 millions d'euros de garanties du Fonds européen pour le développement durable plus (EFSD+) qui appuiera un prêt de la Banque européenne d'investissement, a précisé la Commission.

Piloté par l'OMS, l'Alliance du vaccin (Gavi) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi), Covax a pour objectif de collecter et distribuer des vaccins aux pays pauvres.

Le programme ambitionne de fournir 1,3 milliard de doses de vaccins contre le COVID-19 à 92 pays à faible et moyen revenu d'ici à la fin 2021, et l'OMS a approuvé les vaccins fabriqués par Pfizer et AstraZeneca.

"Avec ce nouveau coup de pouce financier, nous voulons nous assurer que les vaccins seront bientôt livrés aux pays à faible et moyen revenu. Car nous ne serons en sécurité que si le monde entier est en sécurité", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'une réunion virtuelle du G7.

De son côté, l'Allemagne a annoncé vendredi qu'elle allait allouer 1,5 milliard d'euros supplémentaires au mécanisme Covax et à d'autres programmes de lutte contre la pandémie de COVID-19, portant sa contribution totale à 2,1 milliards d'euros.

(Pushkala Aripaka, version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)