Coronavirus: L'UE sera souple dans son appréciation des déficits, dit Rome

ROME (Reuters) - La Commission européenne ne prendra pas en compte les dépenses effectuées par l'Italie pour lutter contre l'épidémie de coronavirus dans son appréciation de la conformité du déficit public, a annoncé le commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires, Paolo Gentiloni.

Le ministre italien de l'Economie Roberto Gualtieri a chiffré cette semaine à 7,5 milliards d'euros l'impact économique de l'épidémie et relevé à 2,5% du PIB l'objectif de déficit budgétaire contre 2,2% auparavant.

"En ce qui concerne les mesures de soutien annoncées, toute dépense exceptionnelle décidée en réponse à l'épidémie serait par définition exclue du calcul (...)", a écrit Paolo Gentiloni dans une lettre publiée samedi sur le site internet du ministère italien de l'économie et que le vice-président de la Commission européenne a cosignée.

Avec plus de 4.500 cas confirmés, dont près de 200 mortels, l'Italie est le pays européen le plus touché par le coronavirus.

La maladie s'est développée à partir du nord du pays, dans les régions de Lombardie et de Vénétie, où une brusque flambée de cas confirmés a été enregistrée le 21 février et ne cesse depuis de prendre de l'ampleur. Au point de forcer Rome à prendre des mesures radicales, comme la fermeture de toutes les écoles et universités du pays.

Après une première aide d'urgence de 900 millions d'euros annoncée la semaine dernière pour les régions les plus affectées, le gouvernement a porté son aide à 3,6 milliards d'euros et s'apprête à revoir encore le montant de ces mesures de soutien.

