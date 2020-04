Coronavirus: L'OMS met en garde contre une levée trop rapide des confinements

Crédit photo © Reuters

GENEVE (Reuters) - L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a exhorté mardi les pays ou les régions ayant instauré des mesures de confinement de la population pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus à ne pas les lever de manière trop précoce.

"L'un des éléments les plus importants est de ne pas lever les mesures trop tôt afin de ne pas avoir de rechute", a dit un porte-parole de l'OMS, Christian Lindmeier, lors d'une conférence de presse à distance.

"C'est comme quand on est malade, si on quitte le lit trop tôt et qu'on se remet à courir trop tôt, on risque une rechute et des complications", a-t-il ajouté.

(Emma Farge, version française Bertrand Boucey)