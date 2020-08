Coronavirus : L'obligation du masque à l'extérieur s'étend, Castex appelle à la vigilance

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le Premier ministre Jean Castex à de nouveau lundi appelé les Français à la vigilance contre le nouveau coronavirus, alors qu'un nombre croissant de communes françaises imposent le port du masque dans certains lieux publics ouverts face à la multiplication des signes de reprise épidémique.

"Nous ne devons pas baisser la garde. Le virus n'est pas en vacances, nous non plus", a-t-il déclaré lors d'un point de presse à Roubaix, en clôture d'un déplacement dans le Nord.

Dans ce département, où la circulation du virus est très active, la préfecture a rendu le port du masque obligatoire à compter de ce lundi dans certaines zones de la métropole de Lille, en particulier les zones piétonnes et les espaces verts.

"Il faut que nous comprenions toutes et tous que l'objectif est simple, nous protéger contre ce virus surtout sans faire arrêter la vie, la vie économique et la vie sociale c'est-à-dire en évitant la perspective d'un reconfinement généralisé", a insisté le Premier ministre, accompagné pour l'occasion du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

"Plus que jamais la mobilisation, l'unité de l'ensemble des institutions, l'unité des Françaises et des Français, sont les meilleurs ingrédients pour faire face à la fois à cette crise sanitaire qui n'en finit pas mais que nous vaincrons et à cette crise économique que j'en suis sûr nous surmonterons plus forts encore", a dit Jean Castex.

(Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)