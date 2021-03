Coronavirus : L'Italie recense 376 décès supplémentaires et 19.749 nouveaux cas

ROME (Reuters) - L'Italie a fait état mardi de 376 décès liés aux coronavirus contre 318 la veille, tandis que le nombre de nouvelles infections a grimpé à 19.749 contre 13.902 la veille.

Quelque 345.336 tests de dépistage du COVID-19 ont été effectués au cours des dernières 24 heures, contre 184.684 la veille, a indiqué le ministère de la Santé.

L'Italie a recensé au total 100.479 décès liés au COVID-19 depuis l'apparition de l'épidémie, soit le deuxième plus grand nombre de morts en Europe après la Grande-Bretagne et le septième plus grand nombre dans le monde. Le pays a signalé 3,1 millions de cas à ce jour.

Le nombre de patients hospitalisés pour le coronavirus - sans compter ceux en soins intensifs - s'élevait à 22.393 mardi, contre 21.831 un jour plus tôt.

Il y a par ailleurs eu 278 nouvelles admissions dans les unités de soins intensifs, contre 231 lundi et le nombre total de patients en soins intensifs est passé à 2.756, contre 2.700 la veille.

