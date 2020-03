Coronavirus: L'interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes écourtée au 15/4

PARIS (Reuters) - L'interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu clos restera en vigueur jusqu'au 15 avril et non jusqu'au 31 mai comme l'avait dans un premier temps décidé le gouvernement, montre un arrêté publié samedi dans le Journal officiel.

"La situation sanitaire et les modalités d'organisation de la prévention contre la propagation du virus conduisent à fixer au 15 avril 2020 l'échéance initiale des mesures prévues (...) s'agissant de l'interdiction des rassemblements", dit l'une des dispositions de l'arrêté signé par le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Les autorités françaises avaient annoncé la semaine dernière ces mesures de restriction pour freiner la propagation du coronavirus qui ont conduit à l'annulation de plusieurs manifestations, comme le semi-marathon de Paris ou le salon international de l'immobilier Mipim, programmé à Cannes du 10 au 13 mars.

(Nicolas Delame)