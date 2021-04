Coronavirus : L'Iata dénonce le coût des tests PCR

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le directeur de l'Association internationale du transport aérien (Iata) a jugé mardi trop onéreux le coût des tests PCR contre le COVID-19 et appelé le secteur à s'interroger sur leur nécessité.

Durement frappées par la pandémie, les compagnies aériennes misent sur un rebond de la demande cet été, mais elles estiment qu'une obligation de tests PCR, dont le coût peut être supérieur à certains billets court-courriers, menace la reprise.

"Nous observons clairement des preuves de (la course) au profit au regard du nombre de personnes qui ont sauté dans le train des tests", a déclaré Willie Walsh, le nouveau directeur général de l'Iata, lors d'une conférence virtuelle du secteur.

"Le coût des tests devrait être nettement inférieur à ce qu'il est. Je pense que nous devons nous demander si les tests PCR sont nécessaires", a-t-il ajouté.

En Grande-Bretagne, les tests PCR peuvent coûter jusqu'à 100 livres (115 euros).

Johan Lundgren, le directeur général d'easyJet, estime que les tests PCR vont renchérir le coût des voyages pour beaucoup de personnes et plaide pour des solutions alternatives comme les tests antigéniques, moins chers et aux résultats plus rapides, mais également jugés moins fiables.

"Nous ne pouvons pas nous retrouver dans une situation où seuls les riches sont capables de voyager. Ce serait une honte", a-t-il dit.

