Coronavirus: L'Europe, épicentre de l'épidémie, constate l'OMS

Crédit photo © Reuters

GENEVE (Reuters) - L'Europe est désormais l'épicentre de l'épidémie de coronavirus partie de Chine, qui a fait plus de 5.000 morts à travers le monde, a déclaré vendredi l'Organisation mondiale de la santé.

Plus de 132.000 cas ont été recensés dans 123 pays depuis l'apparition du virus Covid-19 dans la ville de Wuhan en fin d'année dernière, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse "virtuelle" à Genève.

"L'Europe est désormais devenue l'épicentre de la pandémie avec davantage de cas et de décès rapportés que dans le reste du monde à l'exception de la Chine", a-t-il ajouté.

Le directeur général de l'OMS a annoncé le lancement d'un plan de solidarité qui permettra aux organisations et aux particuliers de donner des masques, des gants, des lunettes de protection et des blouses pour les personnels soignants, ainsi que des kits de diagnostic et de l'argent pour la recherche & développement.

(Stephanie Nebehay, version française Jean-Stéphane Brosse)