Coronavirus : L'Australie rétablit des mesures de confinement à Melbourne

Crédit photo © Reuters

SYDNEY (Reuters) - L'Etat de Victoria en Australie a annoncé jeudi le rétablissement à minuit et pour cinq jours de mesures de confinement, tout comme l'a décidé récemment Sydney en raison de la reprise de l'épidémie de coronavirus dans ces deux régions les plus peuplées du pays.

Melbourne, capitale de cet Etat et deuxième plus grande ville du pays, connaîtra ainsi sa cinquième période de confinement depuis l'arrivée de la pandémie il y a un an et demi.

Avec celui déjà imposé à Sydney, plus de la moitié des 25 millions d'habitants de l'Australie sont désormais confinés.

Le gouvernement local a pris cette décision après avoir recensé ces derniers jours 18 nouveaux cas d'infection par le variant Delta, plus contagieux, a précisé Daniel Andrews, le Premier ministre de l'Etat de Victoria.

Un peu plus de 12% seulement de la population adulte a bénéficié d'une vaccination complète en Australie qui reste, avec seulement un peu plus de 31.400 cas et 912 décès imputés au COVID-19, l'un des pays les moins endeuillés par la pandémie.

(Reportage Byron Kaye et Renju Jose; version française Camille Raynaud et Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Stéphane Brosse)