Coronavirus : L'Australie reporte la réouverture de ses frontières

par Renju Jose

SYDNEY, 29 novembre (Reuters) - L'Australie a annoncé lundi qu'elle allait retarder de deux semaines la réouverture de ses frontières, initialement prévue le 1er décembre, au lendemain de la découverte sur son sol de premiers cas de contamination par le variant Omicron du coronavirus responsable du COVID-19.

Le Premier ministre, Scott Morrison, a dit avoir pris cette décision sur les conseils des autorités sanitaires du pays.

"Cette pause temporaire va permettre à l'Australie de réunir les informations nécessaires pour mieux comprendre le variant Omicron, notamment l'efficacité des vaccins, la portée de la maladie, notamment si elle peut provoquer davantage de symptômes légers, et le degré de transmission", a dit le chef du gouvernement dans un communiqué.

L'Australie a fermé ses frontières en mai 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Elle interdit l'entrée sur son territoire aux touristes étrangers et aux personnes voyageant pour motif familial ou professionnel, à l'exception des conjoints et familles directes, de ses citoyens et des résidents permanents.

Elle devait de nouveau autoriser à partir de mercredi les titulaires de certaines catégories de visas, notamment les étudiants, les travailleurs qualifiés ou encore les chercheurs, à condition qu'ils soient pleinement vaccinés.

Le variant Omicron a été découvert en Afrique australe et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a jugé lundi qu'il représentait un risque "très élevé".

L'Australie a décidé dimanche d'imposer un isolement de 14 jours à toute personne revenant de neuf pays d'Afrique australe.

Le pays a enregistré environ 209.000 cas de contamination par le coronavirus et 1.997 morts depuis le début de la pandémie de COVID-19. Environ 87% de sa population de plus de 16 ans est pleinement vaccinée.

(Avec Byron Kaye et Colin Packham à Canberra, version française Bertrand Boucey, édité par Matthieu Protard)