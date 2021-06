Coronavirus : L'Allemagne veut interdire les touristes britanniques dans l'UE

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'Allemagne souhaite que les voyageurs britanniques ne puissent pas se rendre dans l'Union européenne, peu importe qu'ils aient reçu ou non un vaccin contre le COVID-19, par crainte du variant Delta du coronavirus qui est massivement répandu et majoritaire en Grande-Bretagne, rapporte lundi The Times.

La chancelière allemande Angela Merkel, qui doit rencontrer en fin de semaine le Premier ministre britannique Boris Johnson à la résidence de Chequers, veut que la Grande-Bretagne soit désignée comme "pays d'inquiétude" sanitaire, écrit le journal britannique.

Cette question va être discutée par de hauts représentants européens lors d'une réunion d'un comité de crise de l'UE, ajoute The Times, selon lequel la Grèce, l'Espagne, Chypre, Malte et le Portugal ont prévu de s'opposer au projet de Berlin.

A Londres, le gouvernement a prévu de lever début juillet les restrictions de voyage pour les ressortissants britanniques ayant reçu les deux doses du vaccin contre le COVID-19.

(Reportage Sabahatjahan Contractor à Bangalore; version française Jean Terzian)