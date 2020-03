Coronavirus : L'Allemagne va fermer la plupart de ses commerces

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les autorités fédérales et régionales allemandes ont annoncé lundi de nouvelles mesures visant à freiner la propagation du coronavirus qui incluent la fermeture de la majeure partie des commerces, celle des piscines, des salles de sport, des bars, des discothèques et des maisons closes ou encore l'interdiction des spectacles et des offices religieux, a annoncé Berlin.

Les magasins d'alimentation, les marchés, les banques, les pharmacies et les services de livraison à domicile pourront continuer de fonctionner normalement tandis que les restaurants pourront pour la plupart rester ouverts entre 06h00 du matin et 18h00, précise le gouvernement fédéral dans un communiqué.

Ces règles, explique-t-il, visent à "limiter davantage les contacts sociaux dans l'espace public en réponse à l'épidémie de coronavirus en Allemagne".

Les magasins autorisés à rester ouverts devront renforcer les mesures d'hygiène et assurer une surveillance des entrées afin d'éviter la formation de files d'attentes importantes, précise le communiqué.

(Thomas Escritt, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)