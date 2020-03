Coronavirus: L'Allemagne franchit le seuil des 500 cas confirmés

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne comptait vendredi en milieu de matinée 534 cas confirmés de contamination au coronavirus, un chiffre en augmentation de 134 en vingt-quatre heures, a annoncé l'institut Robert Koch.

Plus de la moitié des cas (281 exactement) ont été identifiés dans le land occidental de Rhénanie du Nord-Westphalie, la région la plus peuplée d'Allemagne, précise l'établissement fédéral chargé du contrôle et de la lutte contre les maladies.

A ce stade, aucun décès lié au Covid-19 n'a été enregistré en Allemagne.

(Riham Alkousaa; version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)