Coronavirus: L'Allemagne envisage de nouvelles restrictions face au regain épidémique

BERLIN (Reuters) - Des limitations de contacts plus strictes et une campagne de rappel accélérée figurent parmi les mesures envisagées par les responsables politiques allemands, en amont d'une réunion prévue mardi, afin d'atténuer le choc d'une cinquième vague d'infections par le coronavirus.

Le conseil scientifique du gouvernement a déclaré dimanche qu'il était nécessaire de limiter davantage les contacts, les données recueillies jusqu'à présent montrant que les doses de rappel de vaccin ne suffisent pas à elles seules pour contenir la propagation du virus.

Le ministre-président de l'État de Rhénanie du Nord-Westphalie, Hendrik Wüst, n'a pas exclu la possibilité d'appliquer ces restrictions aux personnes qui ont été entièrement vaccinées ou qui ont reçu une injection de rappel.

"Nous devons être prudents avant d'exclure quoi que ce soit", a-t-il déclaré lundi à la chaîne de télévision ARD.

Toutefois, le ministre de la Santé, Karl Lauterbach, a exclu l'idée d'imposer un confinement avant Noël et a déclaré qu'il ne s'attendait pas non plus à un "confinement dur" après les fêtes.

Dans le même temps, Karl Lauterbach a demandé au Parlement de se prononcer dès que possible sur la vaccination obligatoire pour endiguer les vagues de contaminations à venir.

Quelque 70,3% de la population totale de l'Allemagne est considérée comme entièrement vaccinée, tandis que 31,5% a reçu une piqûre de rappel supplémentaire, selon les chiffres officiels.

La Fédération allemande des hôpitaux (DKG) a averti que la cinquième vague pourrait combiner un afflux de patients gravement malades et une pénurie massive de personnel.

"En Grande-Bretagne et au Danemark, nous constatons que les chiffres élevés d'infection signifient également que davantage de travailleurs de la santé se mettent en arrêt maladie parce qu'ils sont eux-mêmes infectés", a déclaré Gerald Gass, président du DKG.

L'Institut Robert Koch, organisme de lutte contre les maladies infectieuses, a fait état de 16.086 nouveaux cas en 24 heures lundi, soit la plus faible augmentation depuis début novembre. Le nombre de décès a quant à lui augmenté de 119 lundi, pour atteindre un total de 108.352.

(Reportage Miranda Murray, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)