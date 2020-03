Coronavirus: L'Allemagne compte 349 cas

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Cent-neuf nouvelles infections dues au coronavirus ont été confirmées au cours des 24 dernières heures en Allemagne, où le total est désormais de 349 cas, a fait savoir jeudi l'Institut Robert-Koch.

Un seul des seize Lander est épargné et celui de Rhénanie du Nord-Westphalie, qui est le plus peuplé, est aussi le plus touché avec 175 cas, précise-t-il.

(Thomas Seythal, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)