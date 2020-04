Coronavirus: L'AIEA envoie du matériel de dépistage à 40 pays

Crédit photo © Reuters

VIENNE (Reuters) - L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a annoncé mercredi qu'elle envoyait de premiers lots d'équipements médicaux à une quarantaine de pays qui permettront à ceux-ci d'effectuer des tests de dépistage standard du coronavirus via une technique dérivée de la science nucléaire.

Cette technique dite RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) est utilisé couramment dans les pays développés pour déterminer en temps réel si une personne est infectée. Elle détecte l'ARN - l'empreinte génétique - du coronavirus sur un échantillon prélevé par écouvillonnage.

L'AIEA est connue pour ses travaux d'inspection nucléaire dans des pays comme l'Iran, mais son mandat prévoit aussi d'aider les pays en utilisant la technologie nucléaire à des fins pacifiques.

L'agence onusienne a reçu des demandes d'assistance pour le dépistage du coronavirus émanant de 90 Etats membres.

Les premières livraisons de matériel ont été effectuées dans le cadre d'une opération plus large de l'AIEA financée par le budget de celle-ci ainsi que par des contributions supplémentaires d'Etats membres comme les Etats-Unis et le Canada, qui ont respectivement versé 6 millions et 3,5 millions de dollars supplémentaires.

"Des dizaines de laboratoires en Afrique, Asie, Europe, Amérique latine et dans les Caraïbes vont recevoir des machines et des kits de dépistage (...) afin d'accélérer les tests nationaux, cruciaux pour contenir l'épidémie", a dit l'AIEA dans un communiqué.

Parmi les pays récipiendaires figurent notamment Iran, Egypte, Liban, Arménie, Géorgie, Bosnie, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Philippines, Birmanie, Cuba, Pérou, Uruguay, Venezuela, Colombie, Equateur, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Ghana, Sénégal, Soudan et Togo.

