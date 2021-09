Coronavirus : L'Agence européenne des médicaments se penche sur le rappel vaccinal

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé lundi avoir commencé l'examen des données relatives à un éventuel rappel, six mois après l'injection de la dernière dose, pour les personnes âgées d'au moins 16 ans ayant reçu le vaccin contre le COVID-19 de Pfizer et BioNTech.

L'EMA dit vouloir procéder à un examen rapide des données et rendre un avis au cours des "prochaines semaines".

En l'état actuel, elle ne considère pas qu'un rappel vaccinal contre le COVID-19 soit une urgence pour la population générale, rappelle-t-elle.

Plusieurs pays européens ont déjà entrepris de lancer une campagne de rappel vaccinal contre le COVID-19. C'est le cas de la France, qui a prévu d'administrer une nouvelle dose à tous ses résidents d'Ehpad consentants d'ici mi-octobre et a ouvert la réservation de rendez-vous pour les 65 ans et plus et les personnes à risques.

