Coronavirus: Johnson présente un plan de déconfinement "prudent mais irréversible"

par Estelle Shirbon et Elizabeth Piper

LONDRES (Reuters) - Le gouvernement britannique a présenté lundi un plan de déconfinement "prudent mais irréversible" du Royaume-Uni, soumis à des restrictions sociales très strictes depuis le 5 janvier en raison de l'épidémie de COVID-19.

Entre la pression des élus de son propre Parti conservateur pour relancer l'économie et celle des conseillers scientifiques qui craignent une résurgence de la crise sanitaire en cas de déconfinement hâtif, le Premier ministre Boris Johnson a dévoilé un plan en quatre étapes à compter du 8 mars, séparées chacune par un intervalle de cinq semaines destiné à évaluer l'impact des mesures prises.

"La menace reste importante", a souligné Boris Johnson devant le Parlement, jugeant que la voie vers une Grande-Bretagne ou un monde à "zéro COVID" n'était pas "crédible".

Mais, a-t-il ajouté, "nous ne pouvons pas continuer indéfiniment avec des restrictions qui affaiblissent notre économie, notre bien-être physique et mental, et l'avenir de nos enfants".

"C'est pour cela qu'il est si important que cette feuille de route soit prudente mais également irréversible. Nous mettons en place, je l'espère et je le crois, un sens unique vers la liberté."

"Nous sommes en mesure de prendre ces mesures grâce à la détermination de la population britannique et au succès extraordinaire de notre service de santé (NHS) dans la vaccination de plus de 17,5 millions de personnes au Royaume-Uni", a encore insisté Boris Johnson.

Avec près de 130.000 morts, le Royaume-Uni est le pays d'Europe le plus touché par la pandémie de COVID-19 et le cinquième pays au monde le plus endeuillé.

Le déconfinement débutera le 8 mars par la réouverture des écoles et universités, et les règles sur les rassemblements en plein air seront assouplies à partir du 29 mars, a précisé le gouvernement, mais il sera toujours recommandé de rester chez soi et de télétravailler dans la mesure du possible.

Une deuxième étape entrera en vigueur à partir du 12 avril, avec la réouverture des commerces non essentiels, des salles de sport et des bâtiments publics.

La troisième étape, le 17 mai, verra la levée des restrictions sur les rassemblements en intérieur, ainsi que la réouverture des hôtels et la quatrième étape enfin, le 21 juin, celle de toutes les restrictions sociales.

