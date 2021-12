Coronavirus: Johnson lance le 'plan B' en Angleterre face au variant Omicron

par Kate Holton et Andy Bruce

LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé mercredi que l'Angleterre déployait son "plan B" dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus, avec des mesures sanitaires plus strictes destinées à faire face à la propagation du variant Omicron, appelant notamment à privilégier le télétravail.

Au cours d'une conférence de presse, le dirigeant conservateur a déclaré que le port obligatoire du masque serait élargi à la plupart des lieux publics en Angleterre, tandis qu'un pass sanitaire sera nécessaire pour les lieux accueillant un public important.

Sur fond d'accusations que ses équipes n'ont pas respecté les mesures de confinement l'an dernier en organisant une fête de Noël ayant réuni plusieurs dizaines de personnes à Downing Street, Boris Johnson a indiqué n'avoir pas d'autre choix que de lancer le "plan B" face à la propagation rapide du variant Omicron du coronavirus.

L'annonce, en amont des fêtes de fin d'année, a été décrite par des commerces et restaurants urbains comme un "coup de massue", bien que les mesures sont loin d'être aussi restrictives que les confinements imposés à plusieurs reprises depuis le début de la crise sanitaire.

Dans les rangs mêmes du Parti conservateur, de nombreux élus sont énervés par les nouvelles mesures, craignant l'impact de celles-ci sur une économie qui s'est contractée l'an dernier de 10%, un plus bas historique.

"Bien que le tableau pourrait s'améliorer (...), nous savons que la logique implacable d'une progression exponentielle pourrait entraîner une forte hausse des hospitalisations et, par conséquent, des décès", a déclaré Boris Johnson, qui avait levé en juillet la plupart des restrictions sanitaires en Angleterre grâce au déploiement rapide des vaccins contre le COVID-19.

S'il a écarté par le passé l'hypothèse d'un reconfinement, le dirigeant britannique avait gardé en réserve ce "plan B", qui prévoit le port obligatoire du masque dans les transports publics, les commerces et les lieux de divertissement.

