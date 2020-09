Coronavirus : J&J a lancé la phase finale des essais de son vaccin

Crédit photo © Reuters

CHICAGO, (Reuters) - Johnson & Johnson a lancé mercredi la dernière phase des essais de son vaccin expérimental à injection unique contre le COVID-19, sur 60.000 personnes.

Contrairement aux traitements en cours de développement de ses principaux concurrents, Moderna Inc, Pfizer Inc et AstraZeneca, qui nécessitent deux doses, le candidat vaccin de J&J est à injection unique, ce qui pourrait simplifier les campagnes de vaccination et faciliter le contrôle de la pandémie, selon Dan Barouch, chercheur à Harvard ayant participé à sa conception.

Le laboratoire américain s'attend à obtenir les résultats des essais de cette phase 3 d'ici fin 2020 ou début 2021, a déclaré le directeur scientifique de J&J, Paul Stoffels, lors d'une conférence de presse conjointe avec des responsables des Instituts nationaux de la santé (NIH) et de l'administration Trump.

J&J prévoit de lancer la fabrication de son vaccin avant son homologation par les autorités sanitaires afin de pouvoir commencer rapidement à le distribuer.

(Julie Steenhuysen, version française Laura Marchioro)