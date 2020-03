Coronavirus/Italie: Arrêt des activités non essentielles jusqu'au 3 avril

ROME (Reuters) - Le président du Conseil italien Giuseppe Conte a déclaré samedi que toutes les entreprises devaient fermer jusqu'au 3 avril, à l'exception de celles essentielles aux chaînes d'approvisionnement du pays, qui tente d'enrayer la propagation du coronavirus.

Le bilan de l'épidémie en Italie a dépassé celui de la Chine, où le virus est apparu en décembre dernier, et s'est alourdi samedi à 4.825 décès et plus de 47.000 cas de contamination.

"C'est la crise la plus importante depuis la fin de la guerre", a déclaré Giuseppe Conte dans une vidéo publiée sur Facebook.

"Seules les activités de production considérées vitales pour notre nation seront autorisées", a-t-il ajouté.

Les supermarchés, les banques, les pharmacies et la poste resteront ouverts, a précisé Conte, et les services publics essentiels - parmi lesquels les transports - continueront d'être assurés.

"Nous ralentissons l'engin de production du pays mais nous ne l'arrêtons pas", a dit le président du Conseil italien.

Un décret gouvernemental doit être publié en urgence dimanche avec effet immédiat de ces nouvelles mesures.

(Giselda Vagnoni; version française Gwénaëlle Barzic et Jean Terzian)