Coronavirus: Heurts à Thessalonique lors d'une manifestation contre l'obligation vaccinale

Crédit photo © Reuters

ATHENES (Reuters) - Des heurts ont opposé samedi à Thessalonique, deuxième ville de Grèce, les forces de l'ordre à plusieurs milliers de manifestants protestant contre l'obligation vaccinale des personnels soignants contre le COVID-19.

La police a fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau en réplique à des tirs de fusées éclairantes et pour bloquer plus de 15.000 manifestants, selon les autorités, qui entendaient perturber un discours du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

Le gouvernement grec a rendu obligatoire le 12 juillet la vaccination contre le COVID-19 pour les personnels des hôpitaux et les soignants des établissements pour personnes âgées et handicapées.

Les personnels soignants des hôpitaux publics et cliniques privées avaient jusqu'au 1er septembre pour l'injection d'au moins une première dose. Quelque 6.000 d'entre eux ont été suspendus pour avoir refusé d'être vaccinés.

(Reportage Alexandros Avramidis, rédigé par Karolina Tagaris, version française Sophie Louet)