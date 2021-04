Coronavirus/France: Nouvelle hausse du nombre de patients en réanimation

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le nombre de patients atteints du COVID-19 traités dans les services de réanimation en France s'élève mardi à 5.984, soit 14 de plus que la veille, montrent les données publiées par le ministère de la Santé.

La France a également recensé 374 nouveaux décès en 24 heures dans les hôpitaux, pour un total de 75.384 décès en milieu hospitalier depuis le début de la pandémie.

Au 20 avril, 12.999.655 personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin contre le COVID (soit 19,4% de la population totale et 24,8% de la population majeure) et 4.845.217 personnes avaient reçu deux injections (soit 7,2% de la population totale et 9,2% de la population majeure), selon les chiffres communiqués par la Direction générale de la santé.

(Benoît Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)