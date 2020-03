Coronavirus/France: Le projet de loi d'urgence adopté

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de coronavirus a été adopté dans la nuit de jeudi à vendredi au Sénat.

Les élus se sont prononcés par 252 voix contre deux, indique la Chambre haute dans un communiqué.

Le texte a pour but d'organiser le report du second tour des élections municipales, d'instaurer un dispositif d'état d'urgence sanitaire, de prendre des mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie.

(Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)