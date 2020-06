Coronavirus/France : Le coût des mesures de soutien relevé à 136 milliards d'euros

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le gouvernement français a relevé une nouvelle fois son estimation du montant total des mesures prises face à la crise sanitaire, le portant à 136 milliards d'euros contre 110 milliards d'euros mi-avril, dans le nouveau budget rectificatif présenté mercredi.

"Près de 136 milliards d'euros sont désormais destinés au soutien à l'économie, à l'emploi, aux collectivités territoriales et aux plus précaires, contre 110 milliards d'euros prévus à la fin avril", peut-on lire dans le troisième projet de loi de finances rectificative (PLFR 3) pour 2020.

En ajoutant l'ensemble des dispositifs exceptionnels de garantie mis en place par l'Etat, pour près de 327 milliards d'euros, "l'ensemble des sommes qui sont consacrées à cette réponse à la crise économique représente, avec ce PLFR 3, 460 milliards d'euros, c'est 20% de la richesse nationale française", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire lors du compte-rendu du conseil des ministres.

Dans le détail, les principales dépenses actées dans ce troisième projet de budget rectificatif depuis mars recouvrent notamment le financement du dispositif d'activité partielle (31 milliards), l'abondement du fonds de solidarité pour les entreprises (8 milliards), des dépenses exceptionnelles supplémentaires pour l'assurance maladie, dont des achats de matériel et de masques, des indemnités journalières et les primes pour le personnel soignant (8 milliards).

Ce texte intègre aussi les conséquences budgétaires des plans de soutien d'urgence aux secteurs les plus touchés par la crise, est-il précisé dans un communiqué de Bercy.

Ces différents plans représentent au total une "mobilisation de ressources de 43,5 milliards d'euros", en faveur des secteurs du tourisme (18 milliards), de l'automobile (8 milliard), de l'aéronautique (15 milliards), de la culture et la presse (1,3 milliard) et des start-up et entreprises technologiques (1,2 milliard).

Reflétant la brutalité du choc économique consécutif à la pandémie liée au nouveau coronavirus et l'effort financier mis en place pour tenter de l'amortir, ce nouveau budget confirme les prévisions déjà annoncées d'une contraction de 11% de l'économie française cette année - qui pénalisera les recettes - et d'une dégradation des finances publiques, avec un déficit public attendu à 11,4% du produit intérieur brut (PIB) et une dette prévue à 120,9% du PIB.

Cette aggravation du déficit budgétaire a contraint la France à accroître une nouvelle fois son programme d'emprunts pour 2020, avec un programme d'émissions de dette à moyen et long terme atteignant un montant record de 260 milliards d'euros.

(Myriam Rivet et Leigh Thomas, édité par Bertrand Boucey)