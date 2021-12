Coronavirus/France: Feu vert du comité d'éthique à l'ouverture de la vaccination à tous les 5-11 ans

PARIS (Reuters) - Le comité consultatif national d'éthique (CCNE) a approuvé l'élargissement de la vaccination contre le COVID-19 à l'ensemble des enfants âgés de cinq à onze ans.

"Sous réserve des retours prochains de la pharmacovigilance aux Etats-Unis ou en Israël et dans l'hypothèse où l'observation en vie réelle n'indique pas d'effets secondaires non repérés par les études cliniques, le CCNE considère que la vaccination des enfants de cinq à onze ans est éthiquement acceptable dans le contexte actuel, sous certaines conditions", est-il précisé dans un avis destiné au gouvernement daté de jeudi et rendu public vendredi matin.

Le CCNE préconise notamment de prendre en compte les situations à l'échelle régionale, en particulier dans les régions ultra-marines, d'assurer un accompagnement des parents par le pédiatre ou le médecin traitant de leur enfant.

Il précise ne pas être favorable "à une campagne d'incitation, telle qu’on a pu en observer à l’égard des adolescents" et préconise une "communication objective fondée sur des données factuelles", en "assumant la part d'incertitude et d'expectative qu'il contient en matière de bénéfice individuel et collectif".

La vaccination des enfants de cette tranche d'âge, assurée avec le vaccin Comirnaty de Pfizer et BionTech, est ouverte depuis mercredi aux enfants susceptibles de développer une forme grave de COVID-19 ou vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou vulnérables non protégées par la vaccination.

(Reportage Tassilo Hummel, version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)