Coronavirus/France : Environ 88.000 nouvelles contaminations en un jour, dit Véran

PARIS (Reuters) - Environ 88.000 nouvelles contaminations par le coronavirus responsable du COVID-19 ont été enregistrées en un jour en France, a annoncé jeudi Olivier Véran, qui parle des pires chiffres enregistrés depuis le début de la pandémie en raison de la propagation du variant Omicron, très contagieux.

"C'est de mémoire 88.000 cas positifs qui ont été enregistrés", a dit le ministre de la Santé à la sortie d'un centre de vaccination à Paris.

Olivier Véran a déclaré que le seuil des 100.000 contaminations par jour serait finalement atteint "plus près de Noël que du Nouvel An" et que le fait que le variant Omicron devienne majoritaire dans les infections en France était "l'affaire de 48-72 heures peut-être".

