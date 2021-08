Coronavirus/France: Conseil de défense sur fond de "quatrième vague"

Crédit photo © Reuters

par Myriam Rivet et Elizabeth Pineau

PARIS (Reuters) - La quatrième vague de l'épidémie de COVID-19 progresse en France, avec une situation jugée "plus que délicate" par Emmanuel Macron, des reconfinements aux Antilles et une pression hospitalière croissante en métropole, où quatre régions ont déclenché le "plan blanc" face aux risques de saturation.

Ce contexte était au menu d'un conseil de défense et de sécurité sanitaire organisé en visioconférence ce mercredi matin, auquel le chef de l'Etat a participé depuis son lieu de résidence estival, le fort de Brégançon (Var), et le Premier ministre, Jean Castex, à la préfecture de Carcassonne (Aude).

La situation sanitaire du pays "est plus que délicate et impose notre mobilisation", a dit le président dans un propos liminaire retransmis par la presse.

"Nous avons dépassé en début de semaine les 9.000 hospitalisations pour COVID", a-t-il détaillé, en soulignant que "la barre des 1.600 patients en réanimation a également été franchie".

"Notre volonté est toujours la même : protéger les Françaises et les Français. Par-delà toutes les polémiques, par-delà toutes les manipulations et toutes les facilités c'est le seul devoir du gouvernement et le mien", a-t-il insisté, alors que des dizaines de milliers de personnes manifestent chaque semaine depuis un mois contre le "pass sanitaire", jugé liberticide.

Le chef de l'Etat a qualifié de "dramatique" la situation dans les Antilles françaises, confrontées à une flambée des nouvelles contaminations. "Sur ces territoires la vaccination est encore à un niveau très bas, un tiers du niveau de la France hexagonale", a-t-il dit.

La Martinique a instauré un reconfinement strict depuis mardi et la Guadeloupe, qui a déjà durci les restrictions en vigueur, devrait suivre.

Arrivé mercredi en Guadeloupe, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, qui doit ensuite se rendre en Martinique avec le ministre de la Santé Olivier Véran, a déclaré au Journal du Dimanche que "de nouvelles mesures de durcissement et de freinage" allaient être prises, en concertation avec les autorités locales.

Un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française a en outre été examiné lors d'un conseil des ministres organisé conjointement ce mercredi.

"PLANS BLANCS" ET CAMPAGNES DE VACCINATION

Pour Emmanuel Macron, l'objectif reste "la vaccination de tous les Français qui peuvent être vaccinés".

Il a rappelé l'organisation, à la rentrée, d'opérations de vaccination dans les collèges et lycées, comme annoncé par Jean Castex le mois dernier ainsi que d'une campagne de rappel pour les personnes les plus âgées ayant reçu les premières injections en tout début d’année.

"En France, 87% des admissions en réanimation concernent des personnes non vaccinées", a rappelé le Premier ministre sur Twitter.

Face à la recrudescence de cas graves, l'Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a déclenché mardi le plan blanc pour tous les hôpitaux de la région, afin d'éviter que l'afflux de patients ne sature le système.

Il s'agit de la quatrième région métropolitaine ayant basculé dans ce régime de gestion de crise sanitaire (qui repose par exemple sur des déprogrammations, des sorties anticipées, des rappels de personnels en congés), après la Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Occitanie.

Trois jours après l'entrée en vigueur de la loi élargissant l'obligation de présentation du "pass sanitaire" à de nombreux établissements et instaurant une obligation vaccinale pour les soignants - autant de mesures destinées à encourager la vaccination -, Emmanuel Macron en a appelé à la "responsabilité" des professionnels des lieux de culture, cafés, restaurants et autres boîtes de nuit.

"Je veux, au moment où des tensions réapparaissent, que chacun se souvienne que, quand il n'y avait plus de chiffre d'affaires du tout à cause de l'épidémie, c'est bien l'argent public qui a permis de rémunérer les responsables de ces lieux comme leurs salariés", a-t-il fait valoir.

En dépit des réserves de l'Agence européenne des médicaments (AEM) sur l'insuffisance des données concernant la nécessité d'un rappel vaccinal anti-COVID et de la méconnaissance des modalités d'administration optimales, comme la France, de nombreux pays ont déjà programmé des campagnes de rappel, pour tenter de contenir les flambées épidémiques liées à la propagation du variant Delta du coronavirus SARS-CoV-2, initialement découvert en Inde et particulièrement contagieux.

De son côté, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a appelé à suspendre l'administration des rappels jusqu'à fin septembre, a minima, afin de réduire l'écart de couverture vaccinale entre pays riches et pays en développement.

Selon le dernier bilan diffusé mardi, 68,2% de la population française est désormais intégralement vaccinée contre le COVID-19.

(avec Noémie Olive au Fort de Brégançon, édité par Blandine Henault)