Coronavirus/France: 90.000 policiers et gendarmes mobilisés ce week-end

PARIS (Reuters) - Le dispositif de contrôle du respect des nouvelles restrictions mises en place en France pour lutter contre la troisième vague de l'épidémie de COVID-19 mobilisera plus de 90.000 membres des forces de l'ordre ce week-end, a déclaré vendredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

"A partir d'aujourd'hui (vendredi-NDLR), il y a plus de 90.000 policiers et gendarmes (...) sur les péages d'autoroutes, dans les gares, dans les aéroports" afin de s'assurer, notamment pour les 19 départements concernés par les restrictions renforcées, que les Français "ne changent pas de département et évitent les déplacements de plus de 10 kilomètres sauf motif impérieux et professionnel", a déclaré à la presse Gérald Darmanin, en déplacement en Gironde depuis jeudi.

"Ils vont faire beaucoup de pédagogie évidemment (...) et puis verbaliser les récalcitrants", a prévenu le ministre en précisant que le dispositif de contrôle serait également déployé "les week-ends qui arrivent".

A compter de ce vendredi minuit, l'Aube, la Nièvre et le Rhône sont à leur tour soumis, et pour quatre semaines, à des restrictions renforcées similaires à celles déjà en vigueur dans 16 départements depuis une semaine.

(Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)