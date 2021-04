Coronavirus/France: 46.677 nouveaux cas, plus de 5.200 patients en réanimation

PARIS (Reuters) - La France a recensé 46.677 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus sur une journée, selon les données officielles publiées vendredi.

Le COVID-19 a causé 332 décès supplémentaires dans le pays, dont 300 dans les hôpitaux en 24 heures, pour un total de 96.280 morts enregistrés dans le pays depuis le début de l'épidémie.

La France compte 5.254 patients en réanimation à cause du COVID-19, soit 145 de plus que la veille avec 505 admissions en une journée. Le nombre de malades hospitalisés en raison de la maladie s'élève globalement à 28.729, 148 de plus.

