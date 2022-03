Coronavirus/Etats-Unis : Une deuxième dose de rappel autorisée pour les plus de 50 ans

(Reuters) - Le régulateur américain des médicaments a autorisé mardi l'administration d'une deuxième dose de rappel de vaccins contre le COVID-19 pour les personnes âgées de 50 ans et plus, une décision qui s'appuie sur des données indiquant un déclin de l'immunité contre la maladie et les risques posés par le variant Omicron du coronavirus.

La FDA a déclaré que ce nouveau "booster" des vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna, qui constituera une quatrième dose pour la majorité de ceux la recevant, devra être injecté au moins quatre mois après la précédente vaccination.

Un deuxième rappel vaccinal va aussi être proposé aux personnes plus jeunes immunodéprimées, a fait savoir l'agence fédérale, précisant que l'âge minimal était fixé à 12 ans pour le vaccin Pfizer-BioNTech et à 18 ans pour le vaccin Moderna.

(Reportage Michael Erman et Manojna Maddipatla; version française Jean Terzian, édité par Matthieu Protard)