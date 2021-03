Coronavirus : Encore plusieurs semaines difficiles à venir, dit Darmanin

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La situation restera difficile pendant plusieurs semaines en France sur le plan de l'épidémie de COVID-19, a prévenu mercredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

"On a encore devant nous plusieurs semaines difficiles" et "nous devons absolument par nos comportements éviter la propagation du virus", a-t-il dit sur BFMTV et RMC.

(Bertrand Boucey et Myriam Rivet)